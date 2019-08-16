Доди Лукебакио
№28
Нападающий
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Команда
Герта
Гражданство
Бельгия
Дата рождения
24 сент. 1997 (23) года
Рост
187
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
В Германии есть игрок, который постоянно забивает «Баварии». Сменил клуб – опять забил
#Доди Лукебакио
16 августа 2019, 23:55