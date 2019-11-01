Дмитрий Комбаров
№23
Защитник
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Команда
Крылья Советов
Гражданство
Россия
Дата рождения
22 янв. 1987 (34) года
Рост
181
Вес
72
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Ох, на этот Хэллоуин все джокеры и клоуны. Даже звезды
#кино
01 ноября 2019, 00:55
# новости спорта
«Крылья» много пропускают с фланга Комбарова. Но не во всех мячах виноват он
27 июля 2019, 16:46