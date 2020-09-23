Дин Хендерсон
№1
Вратарь
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Команда
Манчестер Юнайтед
Гражданство
Англия
Дата рождения
12 марта 1997 (24) года
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Он вырос в «МЮ» и ждал первого матча пять лет. За это время даже побил рекорд Гиннесса по одеванию на скорость
#Дин Хендерсон
23 сентября 2020, 13:09
Вратарь чуть не забил «Арсеналу» выносом из штрафной
#Дин Хендерсон
28 июня 2020, 17:31
# новости спорта
По сухим матчам в сезоне АПЛ лидирует новичок лиги – Хендерсон. Тот, что арендован «МЮ» и случайно подарил победу «Ливерпулю»
22 октября 2019, 10:22