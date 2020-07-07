Дэнни Уэлбек
№18
Нападающий
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Команда
Брайтон & Хов
Гражданство
Англия
Дата рождения
26 нояб. 1990 (30) лет
Рост
185
Вес
74
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Уэлбек не забивал в АПЛ два года. Первый мяч – красота: в падении через себя
#Дэнни Уэлбек
07 июля 2020, 22:02
Тот самый повар-мем, что солит мясо с локтя – любимчик звезд. Он кормит Месси с ножа, его портрет но...
#Нусрет Гекче
23 апреля 2019, 23:10
#Нусрет Гекче
23 апреля 2019, 23:10