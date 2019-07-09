Деми Де Зеув
№6
Полузащитник
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Команда
НАК Бреда
Гражданство
Нидерланды
Дата рождения
26 мая 1983 (37) лет
Рост
174
Вес
70
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Главный футбольный инстаграм планеты: он важнее любого издания, попасть туда хотят топ-игроки. Теперь с ним дружит РПЛ (да-да)
#РПЛ
09 июля 2019, 10:55