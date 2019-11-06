Дейли Блинд
№17
Защитник
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Команда
Аякс
Гражданство
Нидерланды
Дата рождения
9 марта 1990 (31) год
Рост
176
Вес
70
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
«Челси» и «Аякс» устроили боевик. В нем было все: VAR, камбэк, удаления и нелепый гол
#Лига чемпионов
06 ноября 2019, 01:44
# новости спорта
Блинд вернулся в состав «Аякса» спустя два месяца после миокардита
08 февраля 2020, 10:16
У защитника «Аякса» Блинда нашли болезнь сердца. Перед этим у него закружилась голова в матче ЛЧ
21 декабря 2019, 19:26