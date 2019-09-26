Давид Нерес
№7
Нападающий
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Команда
Аякс
Гражданство
Бразилия
Дата рождения
3 марта 1997 (24) года
Рост
175
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Что там с Промесом. Он много забивает и кайфует от возвращения в Голландию
#Квинси Промес
26 сентября 2019, 10:42
Месси разбили лицо, Роналду снова забил, а УЕФА не спас Суарес от кошмарной серии. Главное в 1/4 ЛЧ
#Криштиану Роналду
11 апреля 2019, 00:07
#Криштиану Роналду
11 апреля 2019, 00:07