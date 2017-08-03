Давид Лафата
№21
Нападающий
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Команда
Спарта
Гражданство
Чехия
Дата рождения
18 сент. 1981 (39) лет
Рост
180
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
03.08.2017 03 авг. 2017 чт 20:00
Спарта
0 : 1
Црвена Звезда
03.08.2017 03 авг. 2017 чт 20:00
был в запасе
Лига Европы Квалификация, 3 раунд
Спарта
0
Црвена Звезда
1
был в запасе
27.07.2017 27 июля 2017 чт 21:30
Црвена Звезда
2 : 0
Спарта
27.07.2017 27 июля 2017 чт 21:30
был в запасе
Лига Европы Квалификация, 3 раунд
Црвена Звезда
2
Спарта
0
был в запасе