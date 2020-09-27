Данил Глебов
№15
Полузащитник
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Команда
Ростов
Гражданство
Россия
Дата рождения
3 нояб. 1999 (21) год
Рост
178
Вес
68
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
2 матча = 2 удаления. Неделя парня из «Ростова»
#Данил Глебов
27 сентября 2020, 15:47
# новости спорта
«Ростов» вылетел из Лиги Европы. У России остаются четыре команды в еврокубках
24 сентября 2020, 21:33
Глебов из «Ростова» получил прямую красную карточку в матче Лиги Европы
24 сентября 2020, 21:01
Попов вывел «Ростов» в полуфинал Кубка России. За клуб дебютировали пять новичков
24 февраля 2019, 20:51