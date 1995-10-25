Даниэль Поденсе
№10
Нападающий
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Команда
Вулверхэмптон
Гражданство
Португалия
Дата рождения
21 окт. 1995 (25) лет
Рост
165
Вес
58
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
05.04.2021 05 апр. 2021 пн 22:15
Вулверхэмптон
-:-
Вест Хэм
05.04.2021 05 апр. 2021 пн 22:15
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 30 тур
Вулверхэмптон
-
Вест Хэм
-
02.02.2021 02 февр. 2021 вт 21:00
Вулверхэмптон
2 : 1
Арсенал
02.02.2021 02 февр. 2021 вт 21:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 22 тур
Вулверхэмптон
2
Арсенал
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 22 тур
30.01.2021 30 янв. 2021 сб 18:00
Кристал Пэлас
1 : 0
Вулверхэмптон
30.01.2021 30 янв. 2021 сб 18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 21 тур
Кристал Пэлас
1
Вулверхэмптон
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 21 тур
27.01.2021 27 янв. 2021 ср 21:00
Челси
0 : 0
Вулверхэмптон
27.01.2021 27 янв. 2021 ср 21:00
минуты: 1' - 72'
Англия. Премьер-лига, 20 тур
Челси
0
Вулверхэмптон
0
минуты: 1' - 72' / Англия. Премьер-лига, 20 тур
29.12.2020 29 дек. 2020 вт 23:00
Манчестер Юнайтед
1 : 0
Вулверхэмптон
29.12.2020 29 дек. 2020 вт 23:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 16 тур
Манчестер Юнайтед
1
Вулверхэмптон
0
был в запасе
27.12.2020 27 дек. 2020 вс 22:15
Вулверхэмптон
1 : 1
Тоттенхэм
46'
46'
46'
27.12.2020 27 дек. 2020 вс 22:15
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 15 тур
Вулверхэмптон
1
Тоттенхэм
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 15 тур
21.12.2020 21 дек. 2020 пн 20:30
Бернли
2 : 1
Вулверхэмптон
21.12.2020 21 дек. 2020 пн 20:30
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 14 тур
Бернли
2
Вулверхэмптон
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 14 тур
15.12.2020 15 дек. 2020 вт 21:00
Вулверхэмптон
2 : 1
Челси
66'
77'
66'
77'
66'
77'
15.12.2020 15 дек. 2020 вт 21:00
66'
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 13 тур
Вулверхэмптон
2
Челси
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 13 тур
12.12.2020 12 дек. 2020 сб 15:30
Вулверхэмптон
0 : 1
Астон Вилла
12.12.2020 12 дек. 2020 сб 15:30
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Вулверхэмптон
0
Астон Вилла
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 12 тур
06.12.2020 06 дек. 2020 вс 22:15
Ливерпуль
4 : 0
Вулверхэмптон
06.12.2020 06 дек. 2020 вс 22:15
минуты: 1' - 71'
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
4
Вулверхэмптон
0
минуты: 1' - 71' / Англия. Премьер-лига, 11 тур
29.11.2020 29 нояб. 2020 вс 22:15
Арсенал
1 : 2
Вулверхэмптон
42'
42'
42'
29.11.2020 29 нояб. 2020 вс 22:15
42'
минуты: 1' - 70'
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1
Вулверхэмптон
2
минуты: 1' - 70' / Англия. Премьер-лига, 10 тур
23.11.2020 23 нояб. 2020 пн 23:00
Вулверхэмптон
1 : 1
Саутгемптон
23.11.2020 23 нояб. 2020 пн 23:00
минуты: 1' - 85'
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Вулверхэмптон
1
Саутгемптон
1
минуты: 1' - 85' / Англия. Премьер-лига, 9 тур
08.11.2020 08 нояб. 2020 вс 17:00
Лестер Сити
1 : 0
Вулверхэмптон
08.11.2020 08 нояб. 2020 вс 17:00
минуты: 1' - 60'
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Лестер Сити
1
Вулверхэмптон
0
минуты: 1' - 60' / Англия. Премьер-лига, 8 тур
30.10.2020 30 окт. 2020 пт 23:00
Вулверхэмптон
2 : 0
Кристал Пэлас
27'
27'
27'
30.10.2020 30 окт. 2020 пт 23:00
27'
минуты: 1' - 76'
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Вулверхэмптон
2
Кристал Пэлас
0
минуты: 1' - 76' / Англия. Премьер-лига, 7 тур
25.10.2020 25 окт. 2020 вс 19:30
Вулверхэмптон
1 : 1
Ньюкасл Юнайтед
25.10.2020 25 окт. 2020 вс 19:30
минуты: 1' - 68'
Англия. Премьер-лига, 6 тур
Вулверхэмптон
1
Ньюкасл Юнайтед
1
минуты: 1' - 68' / Англия. Премьер-лига, 6 тур
19.10.2020 19 окт. 2020 пн 22:00
Лидс
0 : 1
Вулверхэмптон
19.10.2020 19 окт. 2020 пн 22:00
минуты: 1' - 65'
Англия. Премьер-лига, 5 тур
Лидс
0
Вулверхэмптон
1
минуты: 1' - 65' / Англия. Премьер-лига, 5 тур
04.10.2020 04 окт. 2020 вс 16:00
Вулверхэмптон
1 : 0
Фулхэм
04.10.2020 04 окт. 2020 вс 16:00
минуты: 1' - 71'
Англия. Премьер-лига, 4 тур
Вулверхэмптон
1
Фулхэм
0
минуты: 1' - 71' / Англия. Премьер-лига, 4 тур
21.09.2020 21 сент. 2020 пн 22:15
Вулверхэмптон
1 : 3
Манчестер Сити
21.09.2020 21 сент. 2020 пн 22:15
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 2 тур
Вулверхэмптон
1
Манчестер Сити
3
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 2 тур
14.09.2020 14 сент. 2020 пн 20:00
Шеффилд Юнайтед
0 : 2
Вулверхэмптон
14.09.2020 14 сент. 2020 пн 20:00
минуты: 1' - 76'
Англия. Премьер-лига, 1 тур
Шеффилд Юнайтед
0
Вулверхэмптон
2
минуты: 1' - 76' / Англия. Премьер-лига, 1 тур