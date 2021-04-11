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Олимпиада
Даниэль Джеймс
№21
Полузащитник
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Команда
Манчестер Юнайтед
Гражданство
Уэльс
Дата рождения
10 нояб. 1997 (23) года
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. премьер-лига
отборочные матчи к чм. европа
англия. кубок
лига европы плей-офф
лига чемпионов групповой этап
лига наций. лига в
отбор че-2020
лига европы групповой этап
Сезон:
2020/2021
2019/2020
2016/2017
11.04.2021
11 апр. 2021
вс
18:30
Тоттенхэм
-:-
Манчестер Юнайтед
11.04.2021
11 апр. 2021
вс
18:30
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 31 тур
Тоттенхэм
-
Манчестер Юнайтед
-
04.04.2021
04 апр. 2021
вс
21:30
Манчестер Юнайтед
2 : 1
Брайтон & Хов
04.04.2021
04 апр. 2021
вс
21:30
минуты: 72' - 90'
Англия. Премьер-лига, 30 тур
Манчестер Юнайтед
2
Брайтон & Хов
1
минуты: 72' - 90' / Англия. Премьер-лига, 30 тур
14.03.2021
14 марта 2021
вс
22:15
Манчестер Юнайтед
1 : 0
Вест Хэм
90'
90'
90'
14.03.2021
14 марта 2021
вс
22:15
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 28 тур
Манчестер Юнайтед
1
Вест Хэм
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 28 тур
07.03.2021
07 марта 2021
вс
19:30
Манчестер Сити
0 : 2
Манчестер Юнайтед
07.03.2021
07 марта 2021
вс
19:30
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 27 тур
Манчестер Сити
0
Манчестер Юнайтед
2
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 27 тур
03.03.2021
03 марта 2021
ср
23:15
Кристал Пэлас
0 : 0
Манчестер Юнайтед
03.03.2021
03 марта 2021
ср
23:15
минуты: 77' - 90'
Англия. Премьер-лига, 29 тур
Кристал Пэлас
0
Манчестер Юнайтед
0
минуты: 77' - 90' / Англия. Премьер-лига, 29 тур
28.02.2021
28 февр. 2021
вс
19:30
Челси
0 : 0
Манчестер Юнайтед
28.02.2021
28 февр. 2021
вс
19:30
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 26 тур
Челси
0
Манчестер Юнайтед
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 26 тур
21.02.2021
21 февр. 2021
вс
22:00
Манчестер Юнайтед
3 : 1
Ньюкасл Юнайтед
57'
57'
57'
21.02.2021
21 февр. 2021
вс
22:00
57'
минуты: 1' - 88'
Англия. Премьер-лига, 25 тур
Манчестер Юнайтед
3
Ньюкасл Юнайтед
1
минуты: 1' - 88' / Англия. Премьер-лига, 25 тур
14.02.2021
14 февр. 2021
вс
17:00
Вест Бромвич
1 : 1
Манчестер Юнайтед
14.02.2021
14 февр. 2021
вс
17:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 24 тур
Вест Бромвич
1
Манчестер Юнайтед
1
был в запасе
06.02.2021
06 февр. 2021
сб
23:00
Манчестер Юнайтед
3 : 3
Эвертон
06.02.2021
06 февр. 2021
сб
23:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 23 тур
Манчестер Юнайтед
3
Эвертон
3
был в запасе
02.02.2021
02 февр. 2021
вт
23:15
Манчестер Юнайтед
9 : 0
Саутгемптон
90'
90'
90'
02.02.2021
02 февр. 2021
вт
23:15
90'
минуты: 60' - 90'
Англия. Премьер-лига, 22 тур
Манчестер Юнайтед
9
Саутгемптон
0
минуты: 60' - 90' / Англия. Премьер-лига, 22 тур
30.01.2021
30 янв. 2021
сб
20:30
Арсенал
0 : 0
Манчестер Юнайтед
30.01.2021
30 янв. 2021
сб
20:30
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 21 тур
Арсенал
0
Манчестер Юнайтед
0
был в запасе
27.01.2021
27 янв. 2021
ср
23:15
Манчестер Юнайтед
1 : 2
Шеффилд Юнайтед
27.01.2021
27 янв. 2021
ср
23:15
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 20 тур
Манчестер Юнайтед
1
Шеффилд Юнайтед
2
был в запасе
20.01.2021
20 янв. 2021
ср
23:15
Фулхэм
1 : 2
Манчестер Юнайтед
20.01.2021
20 янв. 2021
ср
23:15
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 18 тур
Фулхэм
1
Манчестер Юнайтед
2
был в запасе
12.01.2021
12 янв. 2021
вт
23:15
Бернли
0 : 1
Манчестер Юнайтед
12.01.2021
12 янв. 2021
вт
23:15
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 1 тур
Бернли
0
Манчестер Юнайтед
1
был в запасе
01.01.2021
01 янв. 2021
пт
23:00
Манчестер Юнайтед
2 : 1
Астон Вилла
01.01.2021
01 янв. 2021
пт
23:00
минуты: 87' - 90'
Англия. Премьер-лига, 17 тур
Манчестер Юнайтед
2
Астон Вилла
1
минуты: 87' - 90' / Англия. Премьер-лига, 17 тур
29.12.2020
29 дек. 2020
вт
23:00
Манчестер Юнайтед
1 : 0
Вулверхэмптон
29.12.2020
29 дек. 2020
вт
23:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 16 тур
Манчестер Юнайтед
1
Вулверхэмптон
0
был в запасе
26.12.2020
26 дек. 2020
сб
15:30
Лестер Сити
2 : 2
Манчестер Юнайтед
26.12.2020
26 дек. 2020
сб
15:30
минуты: 1' - 54'
Англия. Премьер-лига, 15 тур
Лестер Сити
2
Манчестер Юнайтед
2
минуты: 1' - 54' / Англия. Премьер-лига, 15 тур
20.12.2020
20 дек. 2020
вс
19:30
Манчестер Юнайтед
6 : 2
Лидс
66'
52'
66'
52'
66'
52'
20.12.2020
20 дек. 2020
вс
19:30
66'
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 14 тур
Манчестер Юнайтед
6
Лидс
2
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 14 тур
17.12.2020
17 дек. 2020
чт
23:00
Шеффилд Юнайтед
2 : 3
Манчестер Юнайтед
17.12.2020
17 дек. 2020
чт
23:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 13 тур
Шеффилд Юнайтед
2
Манчестер Юнайтед
3
был в запасе
29.11.2020
29 нояб. 2020
вс
17:00
Саутгемптон
2 : 3
Манчестер Юнайтед
29.11.2020
29 нояб. 2020
вс
17:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Саутгемптон
2
Манчестер Юнайтед
3
был в запасе
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