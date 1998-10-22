Дайот Упамекано
№17
Защитник
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Команда
РБ Лейпциг
Гражданство
Франция
Дата рождения
27 окт. 1998 (22) года
Рост
185
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Защитник «Лейпцига» (за которого просят 60 миллионов) много и стыдно косячит
#Дайо Упамекано
06 июня 2020, 20:28
Смотрите: защита «Лейпцига» часто косячит (ну, неприлично часто)
#РБ Лейпциг
23 октября 2019, 14:30
# новости спорта
Упамекано из «Лейпцига» летом перейдет в «Баварию»
13 февраля, 00:55