Бенжамин Леком
№40
Вратарь
Подписаться
Команда
Монако
Гражданство
Франция
Дата рождения
26 апр. 1991 (29) лет
Рост
184
Вес
75
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
«Монако» начал сезон с ужасных 0:3. Провалился новый вратарь, удалили Фабрегаса
#Монако
09 августа 2019, 23:55