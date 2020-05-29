Яспер Силлессен
№13
Вратарь
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Команда
Валенсия
Гражданство
Нидерланды
Дата рождения
22 апр. 1989 (31) год
Рост
187
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Неизвестный, но важный революционер вратарей. Учил падать по дзюдо, разгонять атаки и заменяться под серию пенальти
#Франс Хук
29 мая 2020, 21:21
«Барса» продала Силлессена в «Валенсию». Уже пять лет трансферы между этими клубами – провал
#Яспер Силлессен
27 июня 2019, 07:55