Ярослав Годзюр
№31
Вратарь
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Команда
Урал
Гражданство
Россия
Дата рождения
6 марта 1985 (36) лет
Рост
194
Вес
88
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Баклов сыграл против ЦСКА, «Спартака» и «Зенита». Результат – 7 пропущенных голов и 2 голевые ошибки
#Олег Баклов
06 октября 2019, 13:52
# новости спорта
Годзюр впервые за 3,5 года отбил пенальти в РПЛ
04 апреля, 14:15