Андреа Романьоли
№30
Вратарь
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Команда
Спартак
Гражданство
Италия
Дата рождения
29 июля 1998 (22) года
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
«Спартак» и трансфер вратаря из Италии. К нему есть 5 неудобных вопросов
#Спартак
26 июня 2019, 20:49
# новости спорта
«Ньюэллс Олд Бойз» обвинил «Спартак» и «Рому», что клубы искусственно занизили цену Понсе
06 мая 2020, 14:58