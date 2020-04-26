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Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
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Киберспорт
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Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
Андре Силва
№27
Нападающий
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Команда
Айнтрахт
Гражданство
Португалия
Дата рождения
6 нояб. 1995 (25) лет
Рост
182
Вес
71
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Похоже, №9 в «Милане» – это крест. Мы проверили: так провалились 9 форвардов подряд
#Милан
26 апреля 2020, 23:01
Все трансферы последнего дня. Икарди в «ПСЖ», Караваев в «Зените» и другие
#Серия А
02 сентября 2019, 23:08
#
новости спорта
Андре Силва – второй бомбардир Бундеслиги. Он установил личный рекорд по голам за сезон
14 февраля, 22:28