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Материалы
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Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
Ян Вертонген
№5
Защитник
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Команда
Бенфика
Гражданство
Бельгия
Дата рождения
20 апр. 1987 (33) года
Рост
189
Вес
84
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Cameo – сервис видеообращений от звезд. В деле Родман, Норрис, Вернблум и другие знаменитости из спорта
2
#Cameo
05 мая 2020, 13:29
2
Вертонген разбил нос и чуть не потерял сознание, но все равно хотел продолжать
#Ян Вертонген
30 апреля 2019, 23:24
#новости спорта
«Бенфика» обменялась защитниками с «Ман Сити» и заработала более 50 млн
28 сентября 2020, 10:04
Вертонген перешел в «Бенфику»
14 августа 2020, 21:18
Дом Вертонгена ограбили преступники, вооруженные ножами и мачете, пока он играл с «Лейпцигом» в ЛЧ
15 марта 2020, 14:07