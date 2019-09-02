Альфонсе Ареоля
№16
Вратарь
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Команда
Фулхэм
Гражданство
Франция
Дата рождения
27 февр. 1993 (28) лет
Рост
190
Вес
80
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Все трансферы последнего дня. Икарди в «ПСЖ», Караваев в «Зените» и другие
#Серия А
02 сентября 2019, 23:08
# новости спорта
Вратарь «ПСЖ» Ареоля проведет сезон в «Фулхэме». Для него это пятая аренда за карьеру
10 сентября 2020, 11:15
Ареоля берет чемпионство уже три сезона подряд. Он отыграл за «Реал» три матча
17 июля 2020, 02:13