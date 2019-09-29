Алексис Санчес
№11
Нападающий
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Команда
Интер
Гражданство
Чили
Дата рождения
19 дек. 1988 (32) года
Рост
170
Вес
63
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
«Интер» в этом сезоне – кайф. Объясняем величие в цифрах и фактах
#Интер
29 сентября 2019, 16:55
# новости спорта
Санчес бесплатно перешел в «Интер», где до этого играл в аренде
06 августа 2020, 12:37