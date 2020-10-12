Алексей Ионов
№11
Полузащитник
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Команда
Краснодар
Гражданство
Россия
Дата рождения
18 февр. 1989 (32) года
Рост
177
Вес
68
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
При Карпине из «Ростова» ушли 5 капитанов + 2 вице-капитана. У всех – разные причины
#Валерий Карпин
23 февраля, 20:00
Черчесов выпустил Мостового и через 20 минут заменил обратно. Говорит, дело в тактике 🤷‍♂️
1
#Андрей Мостовой
12 октября 2020, 00:05
1
Ионов в «Ростове» – это вечное наслаждение от игры, тренера и партнеров
#Алексей Ионов
03 ноября 2019, 19:25
Карпин после «Спартака»: победы, тактика, стиль
#Валерий Карпин
19 июля 2019, 15:10
# новости спорта
Алексей Ионов перешел в «Краснодар». Контракт на три года
15 октября 2020, 21:07