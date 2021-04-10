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Олимпиада
Алексей Чернов
№1
Вратарь
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Команда
Уфа
Гражданство
Россия
Дата рождения
3 июня 1998 (22) года
Рост
197
Вес
85
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
россия. кубок
россия. кубок групповой этап
Сезон:
2020/2021
2019/2020
2018/2019
2017/2018
10.04.2021
10 апр. 2021
сб
16:30
Уфа
-:-
Ахмат
10.04.2021
10 апр. 2021
сб
16:30
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 25 тур
Уфа
-
Ахмат
-
07.03.2021
07 марта 2021
вс
14:00
Урал
0 : 0
Уфа
07.03.2021
07 марта 2021
вс
14:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 21 тур
Урал
0
Уфа
0
был в запасе
27.02.2021
27 февр. 2021
сб
14:00
Химки
2 : 1
Уфа
27.02.2021
27 февр. 2021
сб
14:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 20 тур
Химки
2
Уфа
1
был в запасе
17.12.2020
17 дек. 2020
чт
18:00
Краснодар
1 : 0
Уфа
17.12.2020
17 дек. 2020
чт
18:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 19 тур
Краснодар
1
Уфа
0
был в запасе
12.12.2020
12 дек. 2020
сб
14:00
Ротор
1 : 0
Уфа
12.12.2020
12 дек. 2020
сб
14:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 18 тур
Ротор
1
Уфа
0
был в запасе
06.12.2020
06 дек. 2020
вс
14:00
Ростов
0 : 1
Уфа
06.12.2020
06 дек. 2020
вс
14:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 17 тур
Ростов
0
Уфа
1
был в запасе
29.11.2020
29 нояб. 2020
вс
14:00
Уфа
4 : 0
Тамбов
29.11.2020
29 нояб. 2020
вс
14:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Уфа
4
Тамбов
0
был в запасе
23.11.2020
23 нояб. 2020
пн
17:00
Уфа
1 : 2
Химки
23.11.2020
23 нояб. 2020
пн
17:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Уфа
1
Химки
2
был в запасе
06.11.2020
06 нояб. 2020
пт
19:00
Сочи
1 : 1
Уфа
06.11.2020
06 нояб. 2020
пт
19:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Сочи
1
Уфа
1
был в запасе
01.11.2020
01 нояб. 2020
вс
12:00
Уфа
1 : 2
Урал
01.11.2020
01 нояб. 2020
вс
12:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Уфа
1
Урал
2
был в запасе
25.10.2020
25 окт. 2020
вс
19:00
Ахмат
3 : 1
Уфа
25.10.2020
25 окт. 2020
вс
19:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
3
Уфа
1
был в запасе
17.10.2020
17 окт. 2020
сб
16:30
Локомотив
1 : 0
Уфа
17.10.2020
17 окт. 2020
сб
16:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
1
Уфа
0
был в запасе
03.10.2020
03 окт. 2020
сб
14:00
Уфа
0 : 0
Ротор
03.10.2020
03 окт. 2020
сб
14:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 10 тур
Уфа
0
Ротор
0
был в запасе
20.09.2020
20 сент. 2020
вс
14:00
Уфа
0 : 1
ЦСКА
20.09.2020
20 сент. 2020
вс
14:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 8 тур
Уфа
0
ЦСКА
1
был в запасе
12.09.2020
12 сент. 2020
сб
13:45
Тамбов
2 : 0
Уфа
12.09.2020
12 сент. 2020
сб
13:45
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 7 тур
Тамбов
2
Уфа
0
был в запасе
30.08.2020
30 авг. 2020
вс
14:00
Уфа
1 : 1
Динамо
30.08.2020
30 авг. 2020
вс
14:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 6 тур
Уфа
1
Динамо
1
был в запасе
26.08.2020
26 авг. 2020
ср
18:30
Рубин
3 : 0
Уфа
26.08.2020
26 авг. 2020
ср
18:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 5 тур
Рубин
3
Уфа
0
был в запасе
23.08.2020
23 авг. 2020
вс
16:30
Уфа
0 : 1
Ростов
23.08.2020
23 авг. 2020
вс
16:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 4 тур
Уфа
0
Ростов
1
был в запасе
19.08.2020
19 авг. 2020
ср
16:00
Уфа
1 : 1
Спартак
19.08.2020
19 авг. 2020
ср
16:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 3 тур
Уфа
1
Спартак
1
был в запасе
14.08.2020
14 авг. 2020
пт
18:00
Арсенал
2 : 3
Уфа
14.08.2020
14 авг. 2020
пт
18:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 2 тур
Арсенал
2
Уфа
3
был в запасе
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