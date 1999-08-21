Алекса Терзич
№3
Защитник
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Команда
Эмполи
Гражданство
Сербия
Дата рождения
17 авг. 1999 (21) год
Рост
184
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
На защитника «Фиорентины» напали на улице: хотели похитить и сломали нос
#Алекса Терзич
21 ноября 2019, 14:26