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Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Александр Мартынович
№4
Защитник
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Команда
Краснодар
Гражданство
Белоруссия
Дата рождения
26 авг. 1987 (33) года
Рост
192
Вес
83
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
В ЛЧ у «Краснодара» каждый раз ошибается новая линия защиты. Но в играх с «Севильей» большие вопросы к подстраховке
#Краснодар
24 ноября 2020, 22:23
«Краснодар» пробивался в группу Лиги чемпионов два раза. Сейчас получилось
#Краснодар
01 октября 2020, 01:12
«Зенит» шутил над Шапи и бурно праздновал победу. Что творилось вокруг главного матча сезона
#Зенит
21 апреля 2019, 13:36
#
новости спорта
У «Краснодара» все плохо: ключевые игроки сломаны, ФФП прижимает
23 августа 2019, 12:05