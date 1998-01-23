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Александр Ломовицкий
№7
Полузащитник
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Команда
Арсенал
Гражданство
Россия
Дата рождения
27 янв. 1998 (23) года
Рост
181
Вес
71
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Ломовицкий наступил на голову Фернандесу, забил ЦСКА и отпраздновал ромбиком
#Александр Ломовицкий
13 марта, 15:58
Важные мелочи 8 тура РПЛ: 0 побед хозяев, «Спартак» – самый бьющий, «Рубин» продолжает валиться
#РПЛ
02 сентября 2019, 14:36
#
новости спорта
«Арсенал» прервал серию из десяти матчей без побед. Ломовицкий забивал в двух победных играх
13 марта, 15:57
Ломовицкий вернулся в «Спартак». Он забил гол в единственном победном матче «Химок»
01 октября 2020, 12:34
Ломовицкий перешел в «Химки». Он принадлежит «Спартаку»
12 августа 2020, 11:58