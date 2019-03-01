Александр Будаков
№1
Вратарь
Подписаться
Команда
Анжи
Гражданство
Россия
Дата рождения
10 февр. 1985 (36) лет
Рост
185
Вес
84
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
«Деньги заканчиваются. Продал квартиру». Последние полгода «Анжи» – ад
#Анжи
01 марта 2019, 13:54