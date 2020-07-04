Александр Беленов
№31
Вратарь
Подписаться
Команда
Уфа
Гражданство
Россия
Дата рождения
13 сент. 1986 (34) года
Рост
197
Вес
91
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Cудьи отменили три гола Соболева подряд. Он уже не знает, как забивать, чтобы засчитали
#Александр Соболев
04 июля 2020, 22:21
Беленов запустил мяч за линию, но гол «Спартака» так и не увидели
#Александр Беленов
27 июня 2020, 19:10
Солнце, закрутившийся мяч, неожиданный удар – как оправдать вратаря, который пропустил от боковой линии
#Александр Беленов
05 октября 2019, 13:50
# новости спорта
Беленов впервые отбил пенальти от «Спартака». У него 26 отраженных пенальти в карьере
19 августа 2020, 18:33