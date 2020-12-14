Алехандро Гомес
№24
Полузащитник
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Команда
Севилья
Гражданство
Аргентина
Дата рождения
15 февр. 1988 (33) года
Рост
166
Вес
60
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
«Аталанта» разваливается. Гасперини поругался с капитаном и еще одной звездой. Возможно, они даже дрались
1
#Аталанта
14 декабря 2020, 19:29
1
Посмотрите на дальние голы «Аталанты» – чисто ракеты 🚀
#Аталанта
19 февраля 2020, 21:37
Что «Аталанта» делает в плей-офф ЛЧ? Все просто: она к этому давно готовилась, а мы не заметили
#Аталанта
12 декабря 2019, 16:47
# новости спорта
Гомес перешел в «Севилью». За «Аталанту» он играл почти 6,5 лет
26 января, 22:25
Алехандро Гомес выпустил комикс про себя
07 июня 2020, 12:47