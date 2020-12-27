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Евро-2020
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Алан Дзагоев
№10
Полузащитник
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Команда
ЦСКА
Гражданство
Россия
Дата рождения
17 июня 1990 (30) лет
Рост
179
Вес
70
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Десять лет назад Дзагоев и Щенников попали в 100 главных талантов мира. Многие из того списка потом приезжали в РПЛ
#РПЛ
27 декабря 2020, 20:00
У Дзагоева – седьмая травма бедра. Суммарно из-за всех травм он пропустил уже 826 дней
4
#Алан Дзагоев
08 августа 2020, 18:23
4
«Коронавирус отступил! Это Гинер все купил!» ЦСКА переделал культовый заряд фанатов под юбилей Гинера
1
#Евгений Гинер
26 мая 2020, 13:54
1
Уникальный матч ЦСКА и «Сочи»: великолепный Обляков, гол Чалова, возвращение Дзагоева
#ЦСКА
10 ноября 2019, 18:43
«Алания» – ЦСКА – самый душевный матч Кубка. Во Владикавказе встретили Дзагоева пирогами и посвятили баннер Савину
#Кубок России
25 сентября 2019, 19:33
«Аланию» возродили. Габулов – президент, будет стабильный бюджет и вторая команда
#Алания Владикавказ
11 июля 2019, 16:30
#
новости спорта
Дзагоев отыграл 26 минут против «Тамбова». И опять травмировался
15 августа 2020, 18:35
Чалов пропускает игру с «Тамбовом» из-за травмы. Дзагоев вернулся в основу
15 августа 2020, 17:03
Дзагоев обещал Гончаренко, что будет готов к игре с «Аланией». Успел
24 сентября 2019, 19:33