Яго Аспас
№9
Нападающий
Подписаться
Команда
Сельта
Гражданство
Испания
Дата рождения
1 авг. 1987 (33) года
Рост
176
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Быстро о «Сельте»: недавно сменила тренера, продала лидера, с нападающими происходит жуть
#Сельта
30 января 2020, 23:17
Герои-2019, которых мы не замечали
#Футбол
31 декабря 2019, 07:15
Серхио Рамос: засранец или легенда
#Серхио Рамос
12 августа 2019, 13:42