Адриан Лопес
№35
Вратарь
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Команда
Эспаньол
Гражданство
Испания
Дата рождения
9 янв. 1999 (22) года
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
К переходу в «Ливерпуль» Адриана готовили в клубе из шестого дивизиона. Туда его пустили вместе с личным тренером
#Адриан
15 августа 2019, 12:20
# новости спорта
Адриан выиграл в «Ливерпуле» уже восемь игр АПЛ – это больше, чем в двух последних сезонах в «Вест Хэме»
05 октября 2019, 20:21