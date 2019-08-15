Лента
Матч-центр
Мой гол
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Мой гол
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Александр Соболев
Ивица Олич
Александр Головин
Квинси Промес
Криштиану Роналду
Евгений Луценко
Лионель Месси
Андрей Мостовой
Маркус Берг
Рифат Жемалетдинов
Кристиян Бистрович
Россия
Словакия
Косово
Исландия
Бельгия
Норвегия
США
Мальта
Армения
Нидерланды
Китай
Краснодар
ЦСКА
Бавария
РБ Лейпциг
Манчестер Сити
Реал
Зенит
Манчестер Юнайтед
Монако
Ливерпуль
Локомотив
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Адриан Лопес
№35
Вратарь
Подписаться
Команда
Эспаньол
Гражданство
Испания
Дата рождения
9 янв. 1999 (22) года
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
К переходу в «Ливерпуль» Адриана готовили в клубе из шестого дивизиона. Туда его пустили вместе с личным тренером
#Адриан
15 августа 2019, 12:20
#
новости спорта
Адриан выиграл в «Ливерпуле» уже восемь игр АПЛ – это больше, чем в двух последних сезонах в «Вест Хэме»
05 октября 2019, 20:21