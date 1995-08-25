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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лоуренс Шенклэнд
№24
Нападающий
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Команда
Данди Юнайтед
Гражданство
Шотландия
Дата рождения
10 авг. 1995 (25) лет
Рост
185
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига наций. лига в
отбор че-2020
Сезон:
2020/2021
18.11.2020
18 нояб. 2020
ср
22:45
Израиль
1 : 0
Шотландия
18.11.2020
18 нояб. 2020
ср
22:45
был в запасе
Лига наций. Лига В, 6 тур
Израиль
1
Шотландия
0
был в запасе
15.11.2020
15 нояб. 2020
вс
17:00
Словакия
1 : 0
Шотландия
15.11.2020
15 нояб. 2020
вс
17:00
минуты: 87' - 90'
Лига наций. Лига В, 5 тур
Словакия
1
Шотландия
0
минуты: 87' - 90' / Лига наций. Лига В, 5 тур
11.10.2020
11 окт. 2020
вс
21:45
Шотландия
1 : 0
Словакия
11.10.2020
11 окт. 2020
вс
21:45
был в запасе
Лига наций. Лига В, 3 тур
Шотландия
1
Словакия
0
был в запасе