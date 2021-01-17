Поль Лосано
№26
Полузащитник
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Команда
Эспаньол
Гражданство
Испания
Дата рождения
6 окт. 1999 (21) год
Рост
176
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
17.01.2021 17 янв. 2021 вс 14:00
Эспаньол
0 : 2
Осасуна
17.01.2021 17 янв. 2021 вс 14:00
был в запасе
Испания. Кубок, 1/16 финала
Эспаньол
0
Осасуна
2
был в запасе