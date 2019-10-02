Кик Пири
№5
Защитник
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Команда
Аякс
Гражданство
Нидерланды
Дата рождения
20 июля 2000 (20) лет
Рост
183
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
02.10.2019 02 окт. 2019 ср 22:00
Валенсия
0 : 3
Аякс
02.10.2019 02 окт. 2019 ср 22:00
был в запасе
Лига чемпионов Групповой этап, 2 тур
Валенсия
0
Аякс
3
был в запасе