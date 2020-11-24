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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Себастьяно Эспозито
№30
Нападающий
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Команда
Интер
Гражданство
Италия
Дата рождения
2 июля 2002 (18) лет
Рост
186
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. кубок
лига европы плей-офф
италия. серия а
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2020/2021
2019/2020
24.11.2020
24 нояб. 2020
вт
16:30
СПАЛ
2 : 0
Монца
24.11.2020
24 нояб. 2020
вт
16:30
минуты: 1' - 46'
Италия. Кубок, 1/16 финала
СПАЛ
2
Монца
0
минуты: 1' - 46' / Италия. Кубок, 1/16 финала
28.10.2020
28 окт. 2020
ср
19:00
Кротоне
0(3) : 0(4)
СПАЛ
201', 204'
201', 204'
201', 204'
28.10.2020
28 окт. 2020
ср
19:00
201', 204'
минуты: 1' - 90'
Италия. Кубок, 1/32 финала
Кротоне
0(3)
СПАЛ
0(4)
минуты: 1' - 90' / Италия. Кубок, 1/32 финала