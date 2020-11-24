Себастьяно Эспозито
№30
Нападающий
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Команда
Интер
Гражданство
Италия
Дата рождения
2 июля 2002 (18) лет
Рост
186
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
24.11.2020 24 нояб. 2020 вт 16:30
СПАЛ
2 : 0
Монца
24.11.2020 24 нояб. 2020 вт 16:30
минуты: 1' - 46'
Италия. Кубок, 1/16 финала
СПАЛ
2
Монца
0
минуты: 1' - 46' / Италия. Кубок, 1/16 финала
28.10.2020 28 окт. 2020 ср 19:00
Кротоне
0(3) : 0(4)
СПАЛ
201', 204'
201', 204'
201', 204'
28.10.2020 28 окт. 2020 ср 19:00
201', 204'
минуты: 1' - 90'
Италия. Кубок, 1/32 финала
Кротоне
0(3)
СПАЛ
0(4)
минуты: 1' - 90' / Италия. Кубок, 1/32 финала