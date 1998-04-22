Алан Короев
№77
Полузащитник
Подписаться
Команда
Гражданство
Россия
Дата рождения
19 апр. 1998 (22) года
Рост
182
Вес
75
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
03.10.2019 03 окт. 2019 чт 22:00
Краснодар
1 : 2
Хетафе
03.10.2019 03 окт. 2019 чт 22:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 2 тур
Краснодар
1
Хетафе
2
был в запасе