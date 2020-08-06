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Материалы
Новости
Лучшие тексты
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Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
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Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Максимилиано Ловера
№34
Нападающий
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Команда
Гражданство
Аргентина
Дата рождения
9 марта 1999 (22) года
Рост
170
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы плей-офф
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2019/2020
06.08.2020
06 авг. 2020
чт
22:00
Вулверхэмптон
1 : 0
Олимпиакос
06.08.2020
06 авг. 2020
чт
22:00
был в запасе
Лига Европы Плей-офф, 1/8 финала
Вулверхэмптон
1
Олимпиакос
0
был в запасе
12.03.2020
12 марта 2020
чт
23:00
Олимпиакос
1 : 1
Вулверхэмптон
12.03.2020
12 марта 2020
чт
23:00
был в запасе
Лига Европы Плей-офф, 1/8 финала
Олимпиакос
1
Вулверхэмптон
1
был в запасе
20.02.2020
20 февр. 2020
чт
23:00
Олимпиакос
0 : 1
Арсенал
20.02.2020
20 февр. 2020
чт
23:00
минуты: 75' - 90'
Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
Олимпиакос
0
Арсенал
1
минуты: 75' - 90' / Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала