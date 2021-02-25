Одилон Коссуну
№5
Защитник
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Команда
Брюгге
Гражданство
Кот-д'Ивуар
Дата рождения
4 янв. 2001 (20) лет
Рост
188
Вес
72
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
25.02.2021 25 февр. 2021 чт 23:00
Брюгге
0 : 1
Динамо
25.02.2021 25 февр. 2021 чт 23:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
Брюгге
0
Динамо
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
18.02.2021 18 февр. 2021 чт 18:00
Динамо
1 : 1
Брюгге
18.02.2021 18 февр. 2021 чт 18:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
Динамо
1
Брюгге
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала