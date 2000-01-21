Аарон Коннолли
№44
Нападающий
Подписаться
Команда
Брайтон & Хов
Гражданство
Ирландия
Дата рождения
28 янв. 2000 (21) год
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
24.03.2021 24 марта 2021 ср 22:45
Сербия
3 : 2
Ирландия
24.03.2021 24 марта 2021 ср 22:45
минуты: 1' - 67'
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 1 тур
Сербия
3
Ирландия
2
минуты: 1' - 67' / Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 1 тур