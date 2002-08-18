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Олимпиада
Денис Попов
№46
Вратарь
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Команда
Ростов
Гражданство
Россия
Дата рождения
29 авг. 2002 (18) лет
Рост
187
Вес
75
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
Сезон:
2019/2020
19.06.2020
19 июня 2020
пт
20:00
Сочи
10 : 1
Ростов
19.06.2020
19 июня 2020
пт
20:00
минуты: 1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 23 тур
Сочи
10
Ростов
1
минуты: 1' - 90' / Россия. Премьер-лига, 23 тур
15.03.2020
15 марта 2020
вс
19:00
Ростов
1 : 3
Локомотив
15.03.2020
15 марта 2020
вс
19:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 22 тур
Ростов
1
Локомотив
3
был в запасе
09.03.2020
09 марта 2020
пн
14:00
Ростов
3 : 2
ЦСКА
09.03.2020
09 марта 2020
пн
14:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 21 тур
Ростов
3
ЦСКА
2
был в запасе
08.12.2019
08 дек. 2019
вс
19:00
Спартак
1 : 4
Ростов
08.12.2019
08 дек. 2019
вс
19:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 19 тур
Спартак
1
Ростов
4
был в запасе
30.11.2019
30 нояб. 2019
сб
16:30
Ростов
0 : 0
Урал
30.11.2019
30 нояб. 2019
сб
16:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 18 тур
Ростов
0
Урал
0
был в запасе
23.11.2019
23 нояб. 2019
сб
16:30
Динамо
2 : 1
Ростов
23.11.2019
23 нояб. 2019
сб
16:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 17 тур
Динамо
2
Ростов
1
был в запасе
09.11.2019
09 нояб. 2019
сб
16:30
Ростов
1 : 2
Тамбов
09.11.2019
09 нояб. 2019
сб
16:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Ростов
1
Тамбов
2
был в запасе
03.11.2019
03 нояб. 2019
вс
16:30
Краснодар
2 : 2
Ростов
03.11.2019
03 нояб. 2019
вс
16:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Краснодар
2
Ростов
2
был в запасе
26.10.2019
26 окт. 2019
сб
19:00
Ростов
2 : 0
Сочи
26.10.2019
26 окт. 2019
сб
19:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Ростов
2
Сочи
0
был в запасе
16.09.2019
16 сент. 2019
пн
20:30
Ростов
2 : 1
Ахмат
16.09.2019
16 сент. 2019
пн
20:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 9 тур
Ростов
2
Ахмат
1
был в запасе