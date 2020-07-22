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Олимпиада
Евгений Черкес
№51
Полузащитник
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Команда
Ростов
Гражданство
Россия
Дата рождения
23 июня 2001 (19) лет
Рост
181
Вес
59
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. премьер-лига
Сезон:
2019/2020
22.07.2020
22 июля 2020
ср
19:00
Ростов
1 : 2
Зенит
22.07.2020
22 июля 2020
ср
19:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Ростов
1
Зенит
2
был в запасе
16.07.2020
16 июля 2020
чт
18:00
Рубин
0 : 0
Ростов
16.07.2020
16 июля 2020
чт
18:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Рубин
0
Ростов
0
был в запасе
08.07.2020
08 июля 2020
ср
20:30
Ростов
1 : 2
Уфа
08.07.2020
08 июля 2020
ср
20:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Ростов
1
Уфа
2
был в запасе
04.07.2020
04 июля 2020
сб
18:30
Крылья Советов
0 : 0
Ростов
04.07.2020
04 июля 2020
сб
18:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Крылья Советов
0
Ростов
0
был в запасе
27.06.2020
27 июня 2020
сб
20:00
Ростов
2 : 1
Арсенал
27.06.2020
27 июня 2020
сб
20:00
минуты: 88' - 90'
Россия. Премьер-лига, 24 тур
Ростов
2
Арсенал
1
минуты: 88' - 90' / Россия. Премьер-лига, 24 тур
09.03.2020
09 марта 2020
пн
14:00
Ростов
3 : 2
ЦСКА
09.03.2020
09 марта 2020
пн
14:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 21 тур
Ростов
3
ЦСКА
2
был в запасе
29.02.2020
29 февр. 2020
сб
19:00
Ахмат
1 : 1
Ростов
29.02.2020
29 февр. 2020
сб
19:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 20 тур
Ахмат
1
Ростов
1
был в запасе
09.11.2019
09 нояб. 2019
сб
16:30
Ростов
1 : 2
Тамбов
09.11.2019
09 нояб. 2019
сб
16:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Ростов
1
Тамбов
2
был в запасе
21.09.2019
21 сент. 2019
сб
19:00
Тамбов
2 : 1
Ростов
21.09.2019
21 сент. 2019
сб
19:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 10 тур
Тамбов
2
Ростов
1
был в запасе