Педру Мендеш
№55
Нападающий
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Команда
Спортинг
Гражданство
Португалия
Дата рождения
1 авг. 1999 (21) год
Рост
187
Вес
84
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
20.02.2020 20 февр. 2020 чт 20:55
Спортинг
3 : 1
Истанбул Башакшехир
20.02.2020 20 февр. 2020 чт 20:55
минуты: 71' - 90'
Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
Спортинг
3
Истанбул Башакшехир
1
минуты: 71' - 90' / Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала