Луиш Максимиану
№81
Вратарь
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Команда
Спортинг
Гражданство
Португалия
Дата рождения
5 янв. 1999 (22) года
Рост
190
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
31.03.2021 31 марта 2021 ср 19:00
Швейцария (мол.)
0 : 3
Португалия (мол.)
31.03.2021 31 марта 2021 ср 19:00
был в запасе
Молодежный чемпионат Европы Групповой этап, 3 тур
Швейцария (мол.)
0
Португалия (мол.)
3
был в запасе
28.03.2021 28 марта 2021 вс 22:00
Португалия (мол.)
2 : 0
Англия (мол.)
28.03.2021 28 марта 2021 вс 22:00
был в запасе
Молодежный чемпионат Европы Групповой этап, 2 тур
Португалия (мол.)
2
Англия (мол.)
0
был в запасе
25.03.2021 25 марта 2021 чт 23:00
Португалия (мол.)
1 : 0
Хорватия (мол.)
25.03.2021 25 марта 2021 чт 23:00
был в запасе
Молодежный чемпионат Европы Групповой этап, 1 тур
Португалия (мол.)
1
Хорватия (мол.)
0
был в запасе