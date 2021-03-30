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Материалы
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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Джордан Тезе
№33
Защитник
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Команда
ПСВ
Гражданство
Нидерланды
Дата рождения
30 сент. 1999 (21) год
Рост
183
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
молодежный чемпионат европы групповой этап
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
Сезон:
2021
30.03.2021
30 марта 2021
вт
19:00
Нидерланды (мол.)
6 : 1
Венгрия (мол.)
30.03.2021
30 марта 2021
вт
19:00
минуты: 1' - 46'
Молодежный чемпионат Европы Групповой этап, 3 тур
Нидерланды (мол.)
6
Венгрия (мол.)
1
минуты: 1' - 46' / Молодежный чемпионат Европы Групповой этап, 3 тур
27.03.2021
27 марта 2021
сб
23:00
Германия (мол.)
1 : 1
Нидерланды (мол.)
51'
51'
51'
27.03.2021
27 марта 2021
сб
23:00
минуты: 1' - 90'
Молодежный чемпионат Европы Групповой этап, 1 тур
Германия (мол.)
1
Нидерланды (мол.)
1
минуты: 1' - 90' / Молодежный чемпионат Европы Групповой этап, 1 тур