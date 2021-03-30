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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
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Олимпиада
Михал Садилек
№6
Полузащитник
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Команда
Слован
Гражданство
Чехия
Дата рождения
31 мая 1999 (21) год
Рост
170
Вес
59
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
молодежный чемпионат европы групповой этап
лига европы групповой этап
Сезон:
2021
30.03.2021
30 марта 2021
вт
22:00
Испания (мол.)
2 : 0
Чехия (мол.)
30.03.2021
30 марта 2021
вт
22:00
минуты: 1' - 90'
Молодежный чемпионат Европы Групповой этап, 3 тур
Испания (мол.)
2
Чехия (мол.)
0
минуты: 1' - 90' / Молодежный чемпионат Европы Групповой этап, 3 тур
27.03.2021
27 марта 2021
сб
20:00
Словения (мол.)
1 : 1
Чехия (мол.)
27.03.2021
27 марта 2021
сб
20:00
минуты: 1' - 90'
Молодежный чемпионат Европы Групповой этап, 2 тур
Словения (мол.)
1
Чехия (мол.)
1
минуты: 1' - 90' / Молодежный чемпионат Европы Групповой этап, 2 тур