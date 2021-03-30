Коди Гакпо
№19
Нападающий
Подписаться
Команда
ПСВ
Гражданство
Нидерланды
Дата рождения
7 мая 1999 (21) год
Рост
187
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
30.03.2021 30 марта 2021 вт 19:00
Нидерланды (мол.)
6 : 1
Венгрия (мол.)
58', 70'
58', 70'
58', 70'
30.03.2021 30 марта 2021 вт 19:00
58', 70'
минуты: 1' - 82'
Молодежный чемпионат Европы Групповой этап, 3 тур
Нидерланды (мол.)
6
Венгрия (мол.)
1
минуты: 1' - 82' / Молодежный чемпионат Европы Групповой этап, 3 тур
27.03.2021 27 марта 2021 сб 23:00
Германия (мол.)
1 : 1
Нидерланды (мол.)
27.03.2021 27 марта 2021 сб 23:00
минуты: 1' - 90'
Молодежный чемпионат Европы Групповой этап, 1 тур
Германия (мол.)
1
Нидерланды (мол.)
1
минуты: 1' - 90' / Молодежный чемпионат Европы Групповой этап, 1 тур