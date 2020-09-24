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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Андрей Петелеу
№11
Защитник
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Команда
Шериф
Гражданство
Румыния
Дата рождения
20 авг. 1992 (28) лет
Рост
181
Вес
77
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы квалификация
лига чемпионов квалификация
лига европы групповой этап
Сезон:
2020/2021
2018/2019
24.09.2020
24 сент. 2020
чт
21:00
Шериф
1(3) : 1(5)
Дандолк
62'
62'
62'
24.09.2020
24 сент. 2020
чт
21:00
минуты: 1' - 64'
Лига Европы Квалификация, 3 раунд
Шериф
1(3)
Дандолк
1(5)
минуты: 1' - 64' / Лига Европы Квалификация, 3 раунд