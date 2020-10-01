Михай Бордеяну
№37
Полузащитник
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Команда
ЧФР Клуж
Гражданство
Румыния
Дата рождения
18 нояб. 1991 (29) лет
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
01.10.2020 01 окт. 2020 чт 18:30
ЧФР Клуж
3 : 1
КуПС
01.10.2020 01 окт. 2020 чт 18:30
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 4 раунд
ЧФР Клуж
3
КуПС
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 4 раунд
24.09.2020 24 сент. 2020 чт 20:00
Юргорден
0 : 1
ЧФР Клуж
80'
80'
80'
24.09.2020 24 сент. 2020 чт 20:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 3 раунд
Юргорден
0
ЧФР Клуж
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 3 раунд