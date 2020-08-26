Кевин Боли
№91
Защитник
Подписаться
Команда
Гражданство
Франция
Дата рождения
21 июня 1991 (29) лет
Рост
184
Вес
75
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
26.08.2020 26 авг. 2020 ср 21:00
ЧФР Клуж
2 : 2
Динамо
26.08.2020 26 авг. 2020 ср 21:00
минуты: 1' - 90'
Лига чемпионов Квалификация, 2 раунд
ЧФР Клуж
2
Динамо
2
минуты: 1' - 90' / Лига чемпионов Квалификация, 2 раунд