Георгий Цитаишвили
№11
Полузащитник
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Команда
Динамо
Гражданство
Украина
Дата рождения
18 нояб. 2000 (20) лет
Рост
171
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
24.11.2020 24 нояб. 2020 вт 23:00
Динамо
0 : 4
Барселона
24.11.2020 24 нояб. 2020 вт 23:00
был в запасе
Лига чемпионов Групповой этап, 4 тур
Динамо
0
Барселона
4
был в запасе
28.10.2020 28 окт. 2020 ср 23:00
Ференцварош
2 : 2
Динамо
28.10.2020 28 окт. 2020 ср 23:00
был в запасе
Лига чемпионов Групповой этап, 2 тур
Ференцварош
2
Динамо
2
был в запасе
20.10.2020 20 окт. 2020 вт 19:55
Динамо
0 : 2
Ювентус
20.10.2020 20 окт. 2020 вт 19:55
был в запасе
Лига чемпионов Групповой этап, 1 тур
Динамо
0
Ювентус
2
был в запасе